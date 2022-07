GECI INTERNATIONAL : Résultats Annuels Groupe GECI International 2021/2022

RESULTATS ANNUELS 2021-22

Un chiffre d'affaires [1] annuel en croissance de 10 %

Des résultats à l'équilibre au second semestre 2021-22

Le redressement de la structure financière du Groupe avec des fonds propres redevenus positifs au 31 mars 2022

Des objectifs d'accélération de la croissance et de diversification du modèle économique pour l'exercice 2022-23

Le Conseil d'Administration réuni le 21 juillet 2022 a examiné et arrêté les comptes annuels 2021-22 clos au 31 mars 2022.

Données financières consolidées

En M€ 2021-22

(12 mois) S2 2021-22

(6 mois) S1 2021-22

(6 mois) 2020-21

(12 mois) Chiffre d'affaires 18,3 9,9 8,4 16,7 Résultat opérationnel courant (0,9) (0,1) (0,8) (1,6) Résultat courant avant impôt (1,4) 0,1 (1,5) 1,0 Résultat net consolidé (1,4) 0,1 (1,5) 0,3 Résultat net part du Groupe (1,3) 0,1 (1,4) 0,7



Faits marquants de l'exercice

Au cours de l'exercice 2021-22, malgré une période inédite et relativement complexe, le Groupe GECI International a réussi à croître tout en confirmant sa capacité à redresser sa rentabilité.

Le Groupe a renoué avec la croissance avec un chiffre d'affaires annuel en progression de + 9,7 % et un second semestre plus dynamique à + 19,6 %. Les résultats bénéficient de cette croissance retrouvée avec un résultat opérationnel courant en nette amélioration par rapport à l'exercice passé et surtout avec l'atteinte de l'équilibre opérationnel au second semestre.

Ces évolutions favorables s'appuient sur le redéploiement du Groupe sur les marchés à forte valeur ajoutée du Digital et des Technologies pour relancer ses activités et profiter de la reprise. Plusieurs succès commerciaux ont été enregistrés avec le renouvellement de plusieurs référencements clients, l'obtention de contrats majeurs en France, dont celui signé en septembre 2021 dans le calcul haute performance (contrat de 5 ans pour un montant global de 7 millions d'euros), et la transformation d'un important contrat au Brésil dans les télécoms (le contrat cadre signé en septembre 2020 pour le déploiement de réseaux mobiles a pris son plein effet et représente 15 millions de Réal sur l'ensemble de l'exercice).

La croissance soutenue en calcul haute performance (HPC), la reprise en Finance et la forte croissance au Brésil ont notamment permis de compenser le tassement des autres activités qui demeurent affectées par les conséquences de la crise sanitaire (infra-IT et Télécoms France plus particulièrement).

Le Groupe a enfin poursuivi ses actions en faveur de l'optimisation de ses coûts fixes afin de renforcer son agilité. En outre, la mise en place du financement par l'émission d'ORNAN (Obligation Remboursable en Numéraire et/ou Actions Nouvelles) et la réalisation d'un financement obligataire « equitizé » par une fiducie-gestion ont permis de faire face aux besoins de trésorerie de l'entreprise à court et moyen termes et de continuer à assainir sa situation financière.

Au global, les initiatives pour redynamiser le développement commercial du Groupe, maîtriser strictement ses coûts et mettre en œuvre son programme de désendettement commencent à porter leurs fruits et se traduisent par l'amélioration du résultat opérationnel courant et le renforcement de la structure financière.

Résultats

Le chiffre d'affaires annuel du Groupe au 31 mars 2022 s'établit à 18,3 M€, en croissance de 10 % par rapport à l'exercice précédent sur une base comparable. L'international représente 25 % du chiffre d'affaires annuel du Groupe. L'activité se répartit entre ses deux pôles d'activité à 58 % pour le Digital et 42 % pour la Technologie.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à - 0,9 million d'euros, contre - 1,6 million d'euros au 31 mars 2021. Après un premier semestre en amélioration malgré la stabilité du chiffre d'affaires, le second semestre a confirmé le redressement du ROC, qui approche l'équilibre sur cette période grâce aux évolutions favorables du modèle économique de l'entreprise.

Le résultat net part du Groupe ressort en perte de - 1,3 million d'euros, contre + 0,7 millions d'euros au 31 mars 2021, qui comprenait un profit non courant à hauteur de + 2,7 millions d'euros liée à la sortie de périmètre de la filiale ETUD Integral lors de l'exercice 2020-21.

Situation Financière

Les capitaux propres part du Groupe au 31 mars 2022 s'élèvent, après la prise en compte du résultat de l'exercice, à + 1,6 million d'euros contre - 1,0 million d'euros pour l'exercice précédent. Ils intègrent, pour un montant total de 4,2 millions d'euros, les augmentations de capital intervenues principalement à travers (i) la conversion de 125 ORNAN [2] sur l'exercice (dont 75 pour le 2 ème tirage de février 2021, et 50 concernant le 3 ème tirage en juin 2021), soit 91 666 666 actions nouvelles, (ii) l'exercice de 377 436 BSAR A, ayant donné lieu à la création de 94 359 actions nouvelles et enfin (iii) le financement obligataire « equitizé » par une fiducie-gestion [3] , signé en juillet 2021.

Ces financements ont permis de doter le Groupe des ressources financières nécessaires pour disposer d'un fonds de roulement suffisant afin de faire face à ses obligations et ses besoins de trésorerie à court et moyen termes et poursuivre son désendettement.

L'endettement net du Groupe au 31 mars 2022 s'élève ainsi à 7,6 millions d'euros, contre 9,6 millions d'euros au 31 mars 2021. Les liquidités s'établissent à 0,8 million d'euros, en baisse de - 0,4 million d'euros par rapport à l'année précédente.

L'endettement financier brut est composé notamment de (1) dettes de loyers pour 1,3 million d'euros (en application de IFRS 16), (2) dettes bancaires pour 1 million d'euros, (3) 50 ORNAN et 56 OC pour 0,6 million d'euros, (4) financement du Factor pour 1,9 million d'euros et (5) 3,5 millions d'euros de crédit vendeur et « Put » liés à l'acquisition du Groupe Eolen. Les dettes antérieures ont été moratoriées. La Société estime que son plan d'affaires et la maitrise de ses coûts fixes, lui permettent de faire face à ses besoins de trésorerie pour les douze prochains mois.

Perspectives

Le Groupe GECI International a traversé au mieux ces deux dernières années de crise sanitaire. Dans un environnement économique à plus forte intensité technologique et numérique, les métiers actuels du Groupe demeurent porteurs et devraient poursuivre leur croissance au cours de l'exercice 2022-2023. Cet objectif est soutenu par la conquête de nouveaux marchés, comme l'illustre un nouveau succès commercial au Brésil concernant la fourniture, l'installation et la mise en service d'une infrastructure de réseau fixe et d'une flotte équipements IP, ainsi que la poursuite de l'augmentation des taux de facturation dans la continuité de la montée en gamme des offres.

Ce redressement et un contexte international inédit inspirent également le Groupe de renforcer sa stratégie d'innovations, alliant la technologie et le digital, et d'engager une nouvelle dynamique entrepreneuriale pour adresser de nouveaux marchés et accroître ses potentiels de croissance rentable.

Avec un environnement en mutation permanente, le Groupe a décidé d'accroître son focus sur l'incubation de start ups à fort potentiel disposant de projets innovants avec une approche multi-entrepreneuriale basée sur des partenariats capitalistiques ou des alliances commerciales.

L'apport de ces sociétés, en synergie avec les expertises du Groupe, doit contribuer à favoriser le développement de technologies émergentes sur des marchés cibles à fort potentiel, qu'ils soient la smart city, les services ou l'industrie. Il contribuera également à développer les technologies du Groupe, ses expertises et la valeur ajoutée de ses offres.

Des partenariats ont d'ores et déjà été mis en place pour élargir la plateforme de solutions du Groupe et exploiter des technologies dans le domaine des services et produits intelligents de la smart city (senseurs, caméras intelligentes, smart parkings, etc.). La réalisation de preuves de concept lui permettra de démontrer la faisabilité de ces différentes innovations et d'initier des développements commerciaux sur de nouveaux marchés à fort potentiel.

En France et en Israël, plusieurs développements stratégiques pour amorcer de nouveaux relais de croissance ont ainsi fait l'objet d'études avancées au cours de l'exercice précédent, notamment dans la conception et la promotion de solutions ITMS (Intelligent Traffic Management Systems) pour répondre aux préoccupations croissantes liées à la congestion du trafic urbain et routier et au développement des « smart cities » à travers le monde. Ils se matérialisent en particulier à travers la mise en place d'une coopération stratégique avec une société bordelaise spécialisée dans le développement de systèmes de régulation et d'amélioration des trafics routiers, pour initier un premier projet pilote en Israël.

Les nouvelles donnes économiques de notre monde s'accompagnent d'une multtude d'opportunités de croissance pour le Groupe. Les calculs haute performance, les réseaux, les développements agiles, les interfaces homme machine sont autant d'expertises maîtrisées par le Groupe. Avec la convergence de ses activités en digital et technologie, l'esprit d'innovation qui le caractérise depuis sa création, sa maîtrise des projets complexes, sa capacité à dynamiser des sociétés technologiques nouvelles, le Groupe ambitionne de poursuivre son développement dans une nouvelle trajectoire de croissance rentable et de diversifier son modèle économique à de nouveaux relais de croissance, notamment ceux de la Smart City.

Informations complémentaires

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Les rapports de certification seront émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Agenda

Mise à disposition du rapport financier annuel 2021-22, le 29 juillet 2022, après Bourse

Assemblée Générale en septembre 2022

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie. Depuis sa création, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services et offre services, solutions et produits intelligents, à ses clients, grands comptes, PME et Start-ups. Avec un réseau de partenaires technologiques et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe apporte des solutions intégrées et compétitives pour la Finance, les Services, l'Industrie et la Recherche. GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

[1] après ajustement suite à des remontées d'éléments financiers des filiales par rapport au chiffre d'affaires communiqué le 16 mai 2022. le chiffre d'affaires a été notamment ajusté pour la France de + 0,3 million d'euros et le Brésil de + 0,1 million d'euros. Le chiffre d'affaires du Brésil de 4,3 millions d'euros tient compte d'un effet de change négatif au Brésil pour un montant de 0,3 million d'euros, soit 1,6 % du chiffre d'affaires, compte tenu de la dévaluation du real brésilien face à l'euro au cours de l'exercice 2021-2022.

[2] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le Groupe a mis en œuvre le même jour un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 M€ par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant l'exercice, 125 ORNAN ont été converties et donné lieu à la création de 91 666 666 actions nouvelles. Il reste 500 ORNAN, représentant une enveloppe de 5 millions d'euros brut.

[3] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2021, le Groupe a, d'une part, lancé en juin 2021 une offre au public d'obligations convertibles en actions (« OC ») d'un montant net maximal de 2.595.000 euros et, d'autre part, mis en place un mécanisme dit d'« equitization » des OC, par (i) la constitution d'une fiducie-gestion au profit des porteurs d'OC ayant apporté leurs OC à la fiducie et (ii) l'émission de bons de souscription d'actions (« BSA ») au profit de ladite fiducie, dont les termes et modalités d'exercice permettent de transformer en actions les OC ainsi transférées. Au total, 2 944 OC ont fait l'objet d'equitization et au cours de l'exercice, 405 470 197 actions nouvelles ont été créées correspondant à l'equitization d'une valeur de 2,9 millions d'euros.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x5yckZSXk2zGnmtxYpVoamFrb5qVmJLIaWWXlGdqZp3HmGyTxmxompvHZnBmm2pu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75658-geci_cp-resultats-21_22_22072022_f.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com