GECI INTERNATIONAL : Résultats Annuels du Groupe GECI de l'exercice 2022/2023

RESULTATS ANNUELS 2022-23

Un chiffre d'affaires annuel en croissance de + 12,3 % sur un an, avec un second semestre en hausse séquentielle de + 9,8 % par rapport au premier

Un résultat opérationnel courant de (0,3) M€, en amélioration de + 69,7 % sur un an, et un second semestre à l'équilibre

Des fonds propres au 31 mars 2023 de 2,8 M€, en progression de + 80,9 % sur un an

Des objectifs de croissance et de diversification du modèle économique

Le Conseil d'Administration réuni ce jour a examiné et arrêté les comptes annuels et consolidés 2022-23 clos au 31 mars 2023.

Données financières consolidées

En M€ 2022-23 2021-22 Évolution (12 mois) (12 mois) en M€ en % Chiffre d'affaires 20,6 18,3 + 2,3 + 12,3 % Résultat opérationnel courant (0,3) (0,9) + 0,6 + 69,7 % Résultat courant avant impôt (0,6) (1,4) + 0,9 + 58,9 % Résultat net consolidé (0,7) (1,4) + 0,7 + 49,2 % Résultat net part du Groupe (0,8) (1,3) + 0,5 + 42,0 % Capitaux propres part du Groupe 2,8 1,6 + 1,2 + 80,9 % Endettement financier net 6,7 7,6 - 1,1 - 12,6 %

Faits marquants de l'exercice

Au cours de l'exercice 2022-23, le Groupe GECI International a enregistré une croissance solide de ses activités tout en améliorant sa rentabilité.

La croissance a été portée par le recentrage du Groupe sur ses marchés privilégiés du Digital et des Technologies, notamment les activités de Calcul Haute Performance (HPC), d'informatique financière et de télécoms avec le renouvellement des référencements clients et la concrétisation de nouveaux contrats majeurs en particulier au Brésil. Ces évolutions favorables ont permis de largement compenser le tassement des activités d'infogérance et le désengagement de l'Afrique du Sud.

Parallèlement, son organisation flexible et sa structure de coûts allégés ont permis au Groupe de renforcer son agilité et de redresser sa rentabilité.

Enfin, le financement par l'émission d'ORNAN (Obligation Remboursable en Numéraire et/ou Actions Nouvelles) a permis de faire face aux besoins de trésorerie de l'entreprise à court et moyen termes et de soutenir le renforcement de sa structure financière.

Résultats

Le chiffre d'affaires annuel du Groupe au 31 mars 2023 s'établit à 20,6 M€, en croissance de + 12,3 % par rapport à l'exercice précédent (+ 13,4 % à taux de change constant). Cette progression a été notamment marquée par un deuxième semestre dynamique (+ 9,8 % par rapport au premier semestre de l'exercice), porté par le développement du pôle technologie (+ 24,2 % par rapport au premier semestre).

Le Groupe précise que la croissance indiquée dans le communiqué de presse du 15 mai 2023 (+ 15,6 %) était erronée compte tenu d'une erreur de reporting sur le chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Sur l'ensemble de l'exercice 2022-23, le pôle Digital (11,9 millions d'euros ; 58 % du chiffre d'affaires consolidé) est en progression de + 12,9 % par rapport à l'exercice précédent. Le pôle Technologie (8,7 millions d'euros ; 42 % du chiffre d'affaires consolidé) est en croissance de + 11,6 % par rapport à l'année précédente. L'International représente 25,7 % de l'activité.

Le résultat opérationnel courant s'établit à - 0,3 million d'euros, contre - 0,9 million d'euros au 31 mars 2022. Il ressort à l'équilibre au second semestre de l'exercice (S1 : - 0,3 M€ ; S2 : 0 M€). La progression de la marge brute dans un contexte de croissance à plus forte valeur ajoutée et la bonne maîtrise des frais généraux, qui ont baissé de - 40 % au cours des trois derniers exercices, contribuent principalement à cette amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Les deux secteurs d'activité, Digital et Technologie, redressent leurs résultats sur l'ensemble de l'exercice. Le résultat opérationnel courant est positif de 0,1 million d'euros pour le pôle Digital (+0,5 million d'euros par rapport à l'exercice précédent) et de 0,3 million d'euros pour le pôle Technologie (+0,2 million d'euros par rapport à l'exercice précédent).

En M€ 2022-23 2021-22 Digital Technologie Holding mars-23 Digital Technologie Holding mars-22 Chiffre d'affaires 11,9 8,7 20,6 10,6 7,8 18,3 Résultat opérationnel courant 0,1 0,3 (0,7) (0,3) (0,4) 0,0 (0,5) (0,9) % du chiffre d'affaires 1,1% 3,1% - (1,3)% (3,9)% 0,6% - (4,8)%

Le résultat net part du Groupe est impacté par des frais non récurrents, liés notamment à la sortie anticipée du bail à Trappes à la suite de la sortie de périmètre de la société Etud Intégral en 2021, pour un montant de (0,3) M€, et par des dotations aux provisions pour risques de (0,2) M€. Il ressort ainsi en perte de - 0,8 million d'euros, contre - 1,3 million d'euros au 31 mars 2022.

Situation Financière

Les capitaux propres part du Groupe au 31 mars 2023 s'élèvent, après la prise en compte du résultat de l'exercice, à + 2,8 millions d'euros contre + 1,6 million d'euros pour l'exercice précédent. Ils intègrent, pour un montant total de 2,2 millions d'euros, les augmentations de capital intervenues à travers la conversion de 220 ORNAN [1] émises dans le cadre du contrat de financement conclu le 30 septembre 2020. Ce financement a également permis un remboursement partiel de l'endettement.

L'endettement financier net du Groupe au 31 mars 2023 s'élève à 6,5 millions d'euros, contre 7,6 millions d'euros au 31 mars 2022, soit une diminution de -14,6 %. Les liquidités s'établissent à 0,6 million d'euros, en baisse de - 0,2 million d'euros par rapport à l'année précédente.

L'endettement financier brut inclut les dettes liées à l'acquisition du Groupe Eolen pour 3,5 millions d'euros (put et crédit vendeur), l'avance du factoring pour 1,9 million d'euros, les dettes bancaires (y compris les découverts) pour 0,7 million d'euros, le retraitement des loyers pour 0,5 million d'euros, 30 ORNAN et 37 OC pour 0,3 million d'euros et un compte courant d'associé de 0,2 million d'euros [2] . La Société estime que son plan d'affaires et la maitrise de ses coûts fixes lui permettent de faire face à ses besoins de trésorerie pour les douze prochains mois.

Par ailleurs, le Groupe a mis en place le 12 mai dernier un nouveau financement par émission d'ORNAN d'un montant nominal maximum de 10 millions d'euros, conformément à la délégation de compétence conférée au Conseil d'Administration par l'Assemblée des actionnaires du 29 septembre 2022 aux termes de sa 17 ème résolution. Ces ressources financières potentielles additionnelles, sans obligation de tirage, permettront le cas échéant de financer aussi bien des opérations de croissance externe que des investissements de croissance organique. Faisant usage de la délégation qui lui a été conférée, le Conseil d'Administration a décidé le 27 juin dernier de procéder au tirage d'une première tranche d'ORNAN pour un montant de 0,25 million d'euros.

Perspectives

Le Groupe poursuit sa stratégie de développement, alliant la technologie et le digital , afin de disposer de la convergence de ses deux métiers, proposer une différentiation stratégique, renforcer ses positions sur ses marchés en croissance - télécommunications, transports, informatique – et répondre aux nouveaux défis liés à la transformation numérique, écologique et énergétique des organisations et entreprises.

Parallèlement, le Groupe poursuit la diversification de son modèle économique, en s'appuyant sur des alliances technologiques et des partenariats commerciaux notamment en France, Israël et Brésil, pour commercialiser de nouveaux produits et services intelligents à fort potentiel, notamment dans le marché de la smart city (systèmes de trafic intelligents, éclairage public intelligent, internet des objets…).

Avec l'esprit d'innovation qui le caractérise depuis sa création, sa maîtrise des grands projets, sa capacité à dynamiser des sociétés technologiques nouvelles, le Groupe aborde l'avenir avec confiance. L'amélioration de ses résultats et le renforcement de sa structure financière le confortent dans la pertinence du plan stratégique mis en œuvre, avec notamment les gains de plusieurs marchés et l'augmentation des taux de facturation dans la continuité de la montée en gamme des offres.

Pour l'exercice 2023-24, dans un environnement économique encore incertain, le Groupe se fixe pour objectifs la poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires et une nouvelle amélioration de sa rentabilité opérationnelle.

Informations complémentaires

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Les rapports de certification seront émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Agenda

Mise à disposition du rapport financier annuel 2022-23, le 28 juillet 2023, après Bourse

Assemblée Générale le 27 septembre 2023

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques, de ses alliances commerciales et de ses compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur - conseil et expertise, développement et intégration, infogérance et formation - pour accompagner les entreprises et organisations dans leur recherche de stratégie compétitive.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres intelligentes et technologiques dans les domaines des « smart city » et du monde des transports.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

[1] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le Groupe a mis en œuvre le même jour un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 M€ par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant l'exercice, le Groupe a procédé à deux tirages de 50 ORNAN le 25 mai 2022 et le 27 juillet 2022 et à un tirage de 100 ORNAN le 21 décembre 2022. Il reste 30 ORNAN, représentant une enveloppe de 0,3 millions d'euros brut au 31 mars 2023. Le nombre d'actions créées sur cet exercice est de 1 420 833 333 d'actions nouvelles. A la date de l'arrêté des comptes, il reste 20 ORNAN à convertir suite à la conversion de 10 ORNAN les 18 avril 2023 et le 31 mai 2023, avec la création de 100 000 000 d'actions nouvelles.

[2] Le compte courant d'associé concerne l'actionnaire de référence XLP Holding, qui a apporté 0,2 M€ en août 2022 afin de soutenir la stratégie de développement du Groupe.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mJxpkppnkmaVlnJqacdpaGZpam+WxZKZZmiak2KclJ2Vb21pxWhpmcXIZnFhnmlu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80948-geci_cp-resultats-22_23_11072023_vfinale_f.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com