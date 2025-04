GECI International: résilie un contrat obligataire de 10 ME information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - GECI International annonce avoir résilié le contrat de financement en Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles (ORNAN) d'un montant nominal de 10 millions d'euros, conclu le 12 mai 2023 avec Yorkville Advisors. Seuls 250 000 euros avaient été utilisés.



Cette décision reflète la dynamique positive du Groupe, portée par la montée en puissance de ses activités stratégiques à forte croissance, notamment le Calcul Haute Performance (HPC) et les Smart Cities.



Dans le même temps, GECI International poursuit sa stratégie d'optimisation des coûts et de renforcement de son efficience opérationnelle.

Le groupe met ainsi en avant sa volonté de privilégier une croissance fondée sur la création de valeur et une gestion financière rigoureuse.







