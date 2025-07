GECI INTERNATIONAL : Mise à disposition du RFA 2025

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024-25

GECI International annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel de l'exercice 2024-25.

Ce rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : www.geci.net , dans la partie "Investisseurs", rubrique "Documentation".

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 500 collaborateurs hautement qualifiés, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des offres sur mesure et un écosystème de partenariats stratégiques.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

