GECI INTERNATIONAL : Deuxième Convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 29 octobre 2020

Assemblée générale mixte des actionnaires du 13 octobre 2020

Seconde convocation le 29 octobre 2020

GECI International informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte convoquée le 13 octobre 2020 n'a pas pu valablement délibérer faute de quorum et que les actionnaires sont de nouveau convoqués le 29 octobre 2020 à 9 heures au siège social de la Société.

Dans le contexte de pandémie Covid-19, l'Assemblée Générale Mixte s'est tenue ce jour à huis clos. Les actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné procuration ont représenté ensemble 39 230 544 actions ayant droit de vote sur les 243 583 099 actions composant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, avec un quorum représentant 16,15 % du capital social, l'Assemblée Générale Mixte n'a pas pu valablement délibérer. A défaut de quorum requis pour statuer sur les résolutions à titre ordinaire et extraordinaire, aucune des résolutions proposées n'a été mise au vote des actionnaires.

L'Assemblée Générale Mixte est donc appelée à délibérer, sur seconde convocation, sur le même ordre du jour que celui figurant dans l'avis de convocation publié au BALO du 7 septembre 2020. Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à l'Assemblée Générale demeure inchangé. Un avis de seconde convocation sera publié le 16 octobre 2020 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires.

L'Assemblée Générale Mixte du 29 octobre 2020 se déroulera de la même façon, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, complétée par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020.

Le vote se fera exclusivement à distance, en amont de la tenue de l'Assemblée Générale. Le vote des actionnaires ayant voté par correspondance ou par procuration à l'Assemblée Générale sur première convocation reste valable et comptabilisé pour l'Assemblée Générale réunie sur seconde convocation.

Les actionnaires qui n'auraient ni voté par correspondance, ni donné procuration pour la première convocation, sont invités à adresser au plus tard le 27 octobre 2020 leurs formulaires et leurs attestations d'inscription en compte :

par courrier : CACEIS Corporate Trust - Direction des Opérations - Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, ou par mail : ct-mandataires-assemblees@caceis.com

Les actionnaires peuvent également poser des questions écrites. Ces questions, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, doivent être envoyées de préférence par voie électronique à l'adresse assembleegenerale@geci.net (ou à défaut de pouvoir les envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social) au plus tard le 4ème jour ouvré avant l'Assemblée, soit le 25 octobre 2020.

Tous les documents relatifs à cette Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société www.geci.net dans l'espace « Relations Investisseurs », rubrique « Assemblées Générales ».

Pour toute question sur les modalités de vote, contactez l'équipe Relations Investisseurs par e-mail à l'adresse geci@calyptus.net.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

"Smart Solutions for a Smart World"

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net