GECI INTERNATIONAL : Cession de Fonds de Commerce Telecom

GECI INTERNATIONAL ANNONCE LA CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE

GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, annonce la cession d'un fonds de commerce, s'inscrivant dans sa stratégie de recentrage.

Cette opération concerne l'ensemble de l'activité de conseil et d'ingénierie en Télécom en France du Groupe Eolen, incluant le transfert du personnel et des contrats commerciaux, et a été conclue avec la société Smart4 Systems, qui dispose des compétences spécifiques pour assurer la continuité des services auprès des clients existants et poursuivra le développement de manière optimale.

La transaction, finalisée le 21 mars 2024, s'est réalisée sur la base d'un prix de cession de 1,7 M€ avec un earn-out supplémentaire de 0,2 M€. Au cours de l'exercice 2022-23, le fonds de commerce cédé a généré un chiffre d'affaires de 2,8 M€ et représentait un effectif de 25 personnes. Il sera déconsolidé des comptes du Groupe GECI International à partir du 1er mars 2024.

Cette nouvelle dynamique de recentrage sur ses activités principales - le Calcul Haute Performance (HPC), le Conseil informatique et les Technologies - permet à GECI International de poursuivre sa stratégie de développement notamment sur des marchés prometteurs tels que le Big Data, le Cloud Computing, l'Intelligence Artificielle, ainsi que la Smart City et ses systèmes associés.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques, de ses alliances commerciales et de ses compétences hautement qualifiées, GECI International se positionne sur toute la chaine de valeur pour accompagner les entreprises et organisations dans leur recherche de stratégie compétitive.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres intelligentes et technologiques dans les domaines des « Smart city » et du Monde des Transports.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 - ALGEC.

