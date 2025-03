GECI INTERNATIONAL : AS+ NOUVEAU CONTRAT AVEC EDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exercice 2024-25

Paris, le 3 mars 2025 – 8h00



AS+, FILIALE DE GECI INTERNATIONAL, REMPORTE UN CONTRAT STRATÉGIQUE AVEC EDF EN INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE

GECI International (FR001400M1R1 - ALGEC), Groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie, renforce son développement en Calcul Haute Performance (HPC). Sa filiale AS+ a été sélectionnée par EDF, acteur majeur de la transition énergétique, pour apporter son expertise en informatique scientifique sur des projets et besoins spécifiques. Ce nouveau référencement constitue une avancée majeure pour AS+, qui s'affirme comme un acteur clé du HPC et des technologies de simulation numérique.

Grâce à son savoir-faire reconnu, AS+ accompagnera EDF dans ses défis technologiques et scientifiques en proposant des solutions avancées en simulation numérique, développement d'algorithmes et optimisation des performances informatiques. Ce contrat, d'une durée de huit ans, couvre l'ensemble du groupe EDF et de ses filiales.

Ce succès s'inscrit dans un secteur énergétique en pleine expansion, où les besoins en puissance de calcul et en simulation avancée sont stratégiques pour accompagner les transformations industrielles et environnementales. Il témoigne également de la montée en puissance d'AS+, désormais référencée auprès d'industriels de premier plan, notamment dans le domaine énergétique (CEA, Total Énergies …), et de sa légitimité à élargir son action à d'autres secteurs technologiques en forte croissance.

GECI International poursuit ainsi le développement de ses expertises en HPC en s'appuyant sur des partenariats stratégiques avec des leaders technologiques tels que Nvidia, IBM, Hewlett Packard Enterprise ou Amazon Web Services. Le marché du HPC présente un potentiel considérable, renforcé par l'essor du cloud computing et de l'intelligence artificielle, qui amplifient l'impact et les applications des technologies de calcul intensif.

Serge Bitboul, Président directeur général de GECI International, déclare : « Nous sommes honorés de la confiance accordée par EDF, qui reconnaît notre expertise et notre capacité à répondre aux exigences de projets scientifiques de grande envergure. Ce nouveau référencement renforce notre engagement à fournir des solutions innovantes et performantes. Grâce à nos partenariats stratégiques et à notre expertise en HPC, nous sommes pleinement mobilisés pour soutenir notre croissance sur les prochains exercices et saisir de nouvelles opportunités sur des marchés en pleine expansion. »

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL



GECI International est un acteur majeur du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe s'engage à concevoir et développer des solutions intelligentes qui transforment les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Avec une expertise reconnue et un écosystème de partenariats stratégiques, GECI International propose des offres sur mesure axées sur la transformation numérique, le Calcul Haute Performance (HPC), la smart city et les technologies émergentes. Le Groupe se distingue par sa capacité à accompagner ses clients dans l'optimisation de leurs processus et l'accélération de leur compétitivité sur des marchés en pleine expansion, tels que le Big Data, le Cloud Computing, l'Intelligence Artificielle et les solutions pour les villes intelligentes.

Présent en Europe et au Brésil, GECI International emploie plus de 500 collaborateurs hautement qualifiés, dédiés à la réussite des entreprises et organisations dans leur recherche d'efficacité et de performance.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net