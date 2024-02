GECI INTERNATIONAL : ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 13 FEVRIER 2024

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 13 FEVRIER 2024 SUR LE LITIGE OPPOSANT LE GROUPE GECI INTERNATIONAL ET LA SOCIETE ANTHEA ET SON DIRIGEANT DANS LA REPRISE DU GROUPE EOLEN EN 2015

GECI International prend acte de l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la Cour d'Appel de Paris dans le cadre des litiges opposant la société Anthéa et son dirigeant, Monsieur Pascal Leblanc, aux sociétés GECI International, Altona International et Groupe Eolen.

La Cour d'Appel de Paris a notamment :

déclaré que la société Anthéa et son dirigeant ont manqué à leur devoir d'information précontractuel vis-à-vis des sociétés GECI international et Altona international et ;

condamné in solidum la société Anthéa et son dirigeant pour une somme totale de 4,7 millions d'euros à titre de dommages et intérêts envers Groupe Eolen ;

condamné la société Altona international notamment pour une somme de 0,7 million d'euros pour le paiement du crédit vendeur inscrit en compte courant.

Aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la société Groupe Eolen ainsi que GECI International, ni en faveur de la société Altona International.

GECI International donnera des informations complémentaires à la clôture des comptes annuels.

