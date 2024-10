Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Geberit: vise une croissance de 1 à 2% du chiffre d'affaires information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net a augmenté de 0,4 % pour atteindre 2400 millions de francs suisses sur 9 mois au 30 septembre, soit 3,1 % en données corrigées des variations monétaires.



L'EBITDA a atteint 754 millions de francs suisses et la marge d'EBITDA a augmenté de 10 points de base pour atteindre 31,4%.



Le bénéfice net a diminué de 3,1% pour atteindre 501 millions de francs suisses (+1,3% corrigé des effets de change).



Le bénéfice par action a baissé de 1,4 %, à 15,13 CHF en monnaie locale, il a toutefois augmenté de 3,1 % 'malgré un taux d'imposition nettement plus élevé en raison de la loi sur l'imposition minimale de l'OCDE' souligne le groupe.



Pour l'ensemble de l'année 2024, la direction prévoit une croissance de 1 à 2 % du chiffre d'affaires net en monnaies locales et une marge EBITDA d'environ 29,5 %.





