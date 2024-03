Geberit pessimiste pour le bâtiment en Allemagne et en Europe du Nord en 2024

Le fabricant d'équipements sanitaires Geberit se montre pessimiste quant aux nouvelles construction en Allemagne et en Europe du Nord en 2024 après un exercice 2023 déjà affecté par la hausse des taux d'intérêt, qui a freiné le bâtiment.

Pour 2023, le groupe suisse — qui fabrique notamment des douches, toilettes et vasques pour salle de bain — a publié mercredi bénéfice net inférieur aux attentes, en baisse de 12,6%, à 617 millions de francs suisses (643 millions d'euros), ses résultats ayant été dopés en 2022 par un effet fiscal unique, indique-t-il dans un communiqué. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 630 millions de francs.

"Les permis de construire en Europe ont décliné de près de 20% sur les neufs premiers mois de 2023", a souligné son directeur général Christian Buhl, qui s'attend donc à une contraction du bâtiment en 2024, le recul le plus marqué "étant attendu en Europe du Nord et en Allemagne", a-t-il indiqué lors d'une conférence à Zurich.

L'objectif du groupe en 2024 va donc être de "continuer à gagner des parts de marché dans un marché déclinant", a expliqué le patron de Geberit. Il mise donc sur le segment de la rénovation et sur les nouveaux produits, citant en exemple une nouvelle série d'équipements adaptés à la taille des enfants pour les crèches et écoles ou encore un nouveau "tube silencieux" qui permet de réduire les bruits des canalisations dans les immeubles résidentiels, mais aussi la place qu'elles occupent à l'intérieur des bâtiments pour faciliter le travail des architectes.

Le groupe n'a toutefois pas fourni de prévisions chiffrées pour 2024.

A 14H09 GMT, l'action chutait de 2,23% à 525,60 francs suisses, à contre-tendance du SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,32%.

Vu la situation dans le bâtiment, ces prévisions pessimistes ne sont "pas une surprise", a toutefois nuancé Bernd Pomrehn, analyste de Vontobel, dans un commentaire boursier.

- Baisse des coûts des matériaux -

Le groupe suisse équipant aussi bien des maisons individuelles et immeubles résidentiels que des bâtiments publics, comme des hôpitaux, stades ou musées, ses résultats donnent une indication sur la tendance dans le bâtiment en Europe où il réalise 89% de son chiffre d'affaires.

"Historiquement", sa croissance est légèrement supérieure à celle du marché, d'environ "1,5% à 2%", quantifie Emrah Basic, analyste de Baader Helvea. Dans la mesure où Euroconstruct, qui fournit des prévisions pour le bâtiment, s'attend à un déclin d'environ 2% du bâtiment en Europe en 2024, l'analyste en déduit que les ventes de Geberit hors effets de changes devraient stagner, aux environs de "0%", présage-t-il dans un commentaire de marché.

Geberit avait déjà publié son chiffre d'affaires en janvier. Il avait fait état d'une contraction de ses ventes de 4,8% hors effets de changes et de 9,1% une fois converties en francs suisses, au terme d'une année décrite comme "extrêmement difficile" entre la hausse des taux d'intérêt, la force du franc suisse et les augmentations de salaires.

De surcroît, Geberit observe un déplacement de la demande vers les équipements de chauffage comme les pompes à chaleur au détriment des produits de salle de bain, face aux incitations à la rénovation thermique et à l'envolée des factures énergétiques en 2022 après l'invasion de l'Ukraine.

Parmi les points plus encourageants, le patron de Geberit note toutefois une détente dans les chaînes d'approvisionnement et s'attend à une baisse des coûts des matériaux au premier trimestre, les attaques en mer Rouge n'ayant que peu de répercussions pour ce groupe qui ne s'approvisionne que très peu en Asie, a-t-il précisé.

La situation reste en revanche difficile pour son usine en Ukraine, à Slavouta, à près de 290 kilomètres à l'Ouest de Kiev, où Geberit emploie 462 personnes. Mais "l'usine continue de fonctionner" et la production "a quasiment retrouvé son niveau d'activité normal", a détaillé M. Buhl, malgré plusieurs interruptions l'an passé et le fait qu'une partie des effectifs soit mobilisée dans l'armée, a-t-il ajouté.