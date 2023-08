Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Geberit: en recul après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Geberit chute de 4% à Zurich, au lendemain de la publication par le fabricant d'équipements sanitaires d'un BPA en baisse de 5,4% à 10,93 francs suisses au titre du premier semestre 2023, mais en croissance de 2,2% en monnaies locales.



Il a accru sa marge d'EBITDA de 2,7 points à 31,7%, pour un chiffre d'affaires en recul de 14,1% à 1,66 milliard de francs (-9,2% hors effets de changes) 'dans un environnement extraordinairement difficile avec un déclin du secteur de la construction en Europe'.



En dépit d'un recul significatif des volumes par rapport à des niveaux records un an auparavant, Geberit a amélioré sa rentabilité grâce à 'une gestion ferme des prix de vente, la diminution des prix de l'énergie et surtout une flexibilité opérationnelle élevée'.



Pour l'ensemble de l'année en cours, sa direction anticipe une baisse à un pourcentage 'dans le milieu de la plage à un chiffre' de son chiffre d'affaires en monnaies locales, ainsi qu'une marge d'EBITDA de l'ordre de 29%.





