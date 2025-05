Geberit: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Geberit s'adjuge près de 3% à Zurich, aidé par des propos de Jefferies qui relève sa position sur le titre du fabricant d'équipements sanitaires de 'sous-performance' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 374 à 710 francs suisses.



'Avec de plus en plus de preuves de meilleures perspectives de construction en Europe, nous considérons Geberit comme l'un des principaux bénéficiaires de l'amélioration du climat des investisseurs ici', explique le broker.





Valeurs associées GEBERIT 597,600 CHF Swiss EBS Stocks +2,15%