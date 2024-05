Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Geberit: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 15:54









(CercleFinance.com) - Geberit prend près de 2% à Zurich, soutenu par un relèvement de recommandation chez Stifel de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 515 à 600 francs suisses sur le titre du fabricant d'équipements sanitaires.



Le broker remonte ses attentes 2024-25 pour le groupe helvétique, après une baisse de 1,4% seulement des ventes organiques au premier trimestre, surpassant donc le consensus, ce qu'il explique par une évolution meilleure que prévu en Europe.





Valeurs associées GEBERIT Swiss EBS Stocks +1.85%