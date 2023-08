Geberit: avis divergents des analystes sur la valeur information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 14:16

(CercleFinance.com) - Le titre Geberit a cédé près de 7% sur la semaine écoulée.



Dans ce contexte, Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 413 francs suisses sur Geberit, estimant que 'le soutien des prix s'érode, l'ajustement des coûts devient plus difficile et les permis de construction en Europe restent mal orientés'.



'La publication du deuxième trimestre et la marge d'EBITDA en hausse de 300 points de base à 30% démontrent que Geberit n'a pas perdu ses qualités de best in-class', juge pourtant l'analyste au lendemain des semestriels du fabricant d'équipements sanitaires.



Selon Oddo BHF, 'le deuxième trimestre devrait certainement être le point bas en termes de volumes (-25%) et le groupe devrait commencer à bénéficier, à partir du quatrième trimestre, d'effets de base plus favorables'.



De son côté, tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur Geberit, UBS réduit son objectif de cours de 550 à 530 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 18% pour le titre, après la publication des résultats semestriels du fabricant d'équipements sanitaires.



'Le troisième trimestre a commencé avec une baisse de 10% des ventes en monnaies locales en juillet, mais avec une base de comparaison devenant de plus en plus facile, nous prévoyons un retour à la croissance vers le quatrième trimestre', estime le broker.