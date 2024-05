Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Geberit: activité et bénéfices en baisse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Geberit annonce que ses ventes ont atteint 837 millions de francs suisses au 1er trimestre, en recul de 6,2% par rapport à la même période un an plus tôt (-1,4% à change constant).



Dans le même temps, l'EBITDA ressort à 275 millions de francs suisses, en baisse de 7%, pour un EBIT de 239 millions de francs suisses, en repli de 7,5%.



Le bénéfice net ressort quant à lui à 190 millions de francs suisses, en contraction de 11,4%, pour un BPA de 5,73 francs suisses, à -9,9%.



Geberit indique que le nombre de permis de construire en Europe a diminué d'environ 15 % en 2023, ce qui devrait entraîner une baisse correspondante des nouvelles activités de construction au cours de l'année en cours.



Malgré les prévisions globalement négatives pour le secteur européen de la construction de bâtiments en 2024, Geberit estime que la baisse attendue des taux d'intérêt et la tendance structurelle vers des normes sanitaires plus élevées devraient stimuler positivement la demande.





