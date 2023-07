Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GE: vers le déploiement de réacteurs SMR au Canada information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 15:00

(CercleFinance.com) - GE a annoncé vendredi soir que la province de l'Ontario (Canada) travaillait avec Ontario Power Generation (OPG) afin de commencer à planifier et à autoriser le déploiement de trois autres petits réacteurs modulaires (SMR) BWRX-300 de GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) sur le site du nouveau projet nucléaire de Darlington.



Un total de quatre SMR BWRX-300 est maintenant prévu pour le déploiement sur ce site de l'est de Toronto.



' OPG et la province de l'Ontario ont acquis une position de leader dans le déploiement d'une nouvelle centrale nucléaire avec un projet qui offrira d'importants avantages énergétiques et économiques à l'Ontario et au Canada ', a déclaré Jay Wileman, président et chef de la direction de GEH.