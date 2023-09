Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: vers des solutions de décarbonation pour l'Indonésie information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 11:49









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'unité Gas Power de GE Vernova a signé un protocole d'accord avec Carbonco, société coréenne spécialisée dans les solutions de décarbonation, BP Berau (bp), PT. PLN Nusantara Power (PLN Nusantara) et PT Jawa Satu Power (Jawa 1) afin de mener conjointement une étude de faisabilité visant à développer une chaîne de valeur CCUS (Captage, stockage, utilisation du CO2) et des solutions communes pour décarboner les centrales électriques à gaz en Indonésie, alimentées par la technologie électrique GE Vernova.



Le projet commun s'inscrit dans le cadre des efforts visant à soutenir rapidement et à grande échelle la transition énergétique de l'Indonésie vers un avenir à faibles émissions de carbone, en particulier dans le secteur de la production d'électricité.



L'étude vise à parvenir à une compréhension plus approfondie du développement d'une chaîne de valeur CCUS pour l'Indonésie en tant que plaque tournante de la région.









