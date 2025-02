GE Vernova: veut renforcer son activité en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir organisé le forum 'New Era of Energy' à Riyad, réunissant plus de 200 dirigeants du secteur énergétique, dans le but de renforcement l'écosystème énergétique saoudien dans le cadre de la Vision 2030.



GE Vernova compte sur ce genre d'initiatives pour accompagner la transition énergétique de l'Arabie saoudite, alors que le Royaume vise la neutralité carbone d'ici 2060.



GE Vernova a par ailleurs annoncé son intention d'investir dans l'expansion de l'usine GE Saudi Arabia Turbines (GESAT) à Dammam afin de permettre la production d'interrupteurs isolés au gaz haute tension.



Saudi Electricity Company (SEC) et GE Vernova ont annoncé l'achèvement, en toute sécurité et avec succès, du premier arrêt de turbine à gaz entièrement planifié et exécuté par des ingénieurs et spécialistes saoudiens de GE Vernova.







Valeurs associées GE VERNOVA 305,89 USD NYSE -3,26% GE VERNOVA RG-WI 140,11 USD NYSE -2,04%