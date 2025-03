GE Vernova: vers une collaboration avec PyroGenesis information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 15:03









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce la signature d'un protocole d'accord entre sa division Power Conversion & Storage et la société PyroGenesis qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des procédés plasma entièrement électriques avancés et des solutions durables pour soutenir l'industrie lourde dans sa transition énergétique.



Le protocole d'accord donne le coup d'envoi à des discussions en vue d'une collaboration stratégique pluriannuelle dans le développement et les tests des technologies PyroGenesis qui remplacent la combustion de combustibles fossiles dans les procédés à haute température par des torches à plasma entièrement électriques.



' Cette collaboration souligne notre détermination à stimuler l'innovation et à créer des solutions efficaces qui contribuent à un avenir plus propre et plus durable pour les générations à venir ', a déclaré Ed Torres, responsable commercial de la conversion et du stockage d'énergie chez GE Vernova.







