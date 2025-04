GE Vernova: vers une capacité améliorée des turbines à gaz information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce le lancement de l'AGP XPAND, une évolution de sa technologie Advanced Gas Path (AGP) visant à augmenter la capacité des turbines à gaz.



La première installation de cette technologie se fera à la centrale de Bazyan (1 250 MW) opérée par Taurus Energy, une société du groupe Onex.



Cette mise à jour permettra une augmentation de la capacité de la turbine 9E.03 de 7 % et une amélioration de l'efficacité d'environ 1 %, tout en maintenant la fiabilité et la facilité de maintenance.



Selon GE Vernova, l'AGP XPAND permet également une augmentation de l'énergie des gaz d'échappement de 2,6 %, bénéfique pour les centrales combinées à cycles combinés ou à chaleur et énergie.



Taurus Energy prévoit que cette technologie modernisera son site de Bazyan, alimenté par quatre turbines GE Vernova 9E.03 et deux turbines 9F.04. Un accord de service à long terme de 17 ans a été signé pour couvrir les quatre unités 9E.



Ce projet devrait aider à répondre aux besoins énergétiques croissants de la région du Kurdistan et des villes avoisinantes.





Valeurs associées GE VERNOVA 372,380 USD NYSE +3,30% GE VERNOVA RG-WI 140,110 USD NYSE -2,04%