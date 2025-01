GE Vernova va investir 600 millions de dollars dans les usines américaines

(AOF) - GE Vernova investira près de 600 millions de dollars dans les usines et installations américaines au cours des deux prochaines années, afin de répondre à l'augmentation de la demande d'électricité dans le monde. Les nouveaux investissements - qui devraient créer plus de 1 500 nouveaux emplois aux États-Unis - contribueront à rendre l'énergie américaine plus abordable, à renforcer la sécurité nationale et la compétitivité, et à permettre à l'industrie manufacturière américaine de soutenir l'expansion des exportations mondiales.

Ces nouveaux investissements constituent la première partie d'un plan global d'investissement en capital et en R&D de 9 milliards de dollars cumulés jusqu'en 2028, qui a été annoncé lors de la réunion des investisseurs de l'entreprise le 10 décembre dernier.

GE Vernova emploie actuellement plus de 18 000 personnes dans 50 États américains, avec 18 sites de production aux États-Unis. Son siège mondial est situé dans le Massachusetts.

