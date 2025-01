GE Vernova: va investir 600 M$ en 2 ans dans ses usines US information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce un investissement de près de 600 millions de dollars dans ses usines américaines sur deux ans pour répondre à la demande mondiale d'électricité.



Selon la société, ce plan devrait créer plus de 1500 emplois et renforcer la compétitivité énergétique des États-Unis.



L'entreprise prévoit notamment d'investir 300 millions de dollars dans les turbines à gaz, 20 millions pour l'expansion de ses solutions de réseau, 50 millions dans le nucléaire et 100 millions dans l'éolien terrestre.



Elle allouera également 10 millions à l'électrification et 100 millions à la recherche énergétique.





