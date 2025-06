GE Vernova: va fournir 6 turbines pour le réseau portoricain information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 16:21









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que la société a reçu une commande de six turbines à gaz aérodérivées LM2500XPRESS de la part de RG Engineering (RGE) pour renforcer l'alimentation électrique de Porto Rico. Ces unités moderniseront les centrales de Daguao, Jobos et Yabucoa exploitées par Genera PR pour le compte de la Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA). Les six turbines fourniront environ 244 MW afin de sécuriser le réseau face aux pics estivaux et améliorer la résilience après les ouragans Maria (2017) et Fiona (2022) qui ont fragilisé l'infrastructure énergétique de l'île. GE Vernova rappelle que ses turbines démarrent en moins de cinq minutes, permettant des cycles quotidiens sans pénaliser la maintenance. Elles faciliteront aussi l'intégration des énergies renouvelables, conformément à l'objectif de Porto Rico d'atteindre 60% d'électricité verte d'ici 2040. Les unités seront assemblées en Hongrie dans le centre d'excellence de GE Vernova.





