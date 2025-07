GE Vernova: va fournir 29 turbines à gaz à Crusoe pour ses centres IA information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 17:07









(Zonebourse.com) - GE Vernova annonce la commande de 29 unités de ses turbines à gaz LM2500XPRESS par Crusoe, fournisseur intégré d'infrastructures pour l'IA.



Cette commande comprend 19 unités réservées en juin 2025, venant s'ajouter aux 10 premières acquises en décembre 2024. Ensemble, elles devraient fournir près de 1 GW de capacité électrique, destinée à soutenir la croissance rapide des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.



Les turbines LM2500XPRESS, dérivées de moteurs d'avion, sont conçues pour des déploiements rapides, avec un assemblage en usine à 95 % et une capacité de démarrage autonome en cinq minutes.



Cully Cavness, président et COO de Crusoe, indique que cette technologie permettra de construire et mettre en service rapidement des installations énergétiques, au plus près des centres de données IA.





Valeurs associées GE VERNOVA 628,530 USD NYSE +14,62%