GE Vernova: TVA souhaite construire un SMR dans le Tennessee information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 16:16









(CercleFinance.com) - Tennessee Valley Authority (TVA) annonce avoir déposé une demande auprès de la Nuclear Regulatory Commission pour construire un réacteur modulaire de petite taille BWRX-300 de GE Vernova Hitachi (GVH) sur le site de Clinch River, à Oak Ridge (Tennessee) — une première aux États-Unis.



TVA collabore avec Ontario Power Generation, Synthos Green Energy et GVH sur la conception standard du BWRX-300, et mène un consortium ayant sollicité une subvention de 800 millions $ pour accélérer sa construction.



Ce réacteur de 300 MW vise à fournir une énergie décarbonée, fiable et plus économique.







Valeurs associées GE VERNOVA 446,730 USD NYSE +0,02% GE VERNOVA RG-WI 140,110 USD NYSE -2,04%