GE Vernova: soutient la stabilisation du réseau saoudien information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 16:22









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que la Saudi Electric Company a choisi d'installer des condensateurs synchrones pour stabiliser l'électricité produite par ses nombreux sites d'énergies renouvelables, notamment solaires, dans tout le pays.



Avec son objectif de porter la part des renouvelables à 50 % de la production d'électricité d'ici 2030, l'Arabie saoudite découvre la nécessité de gérer la 'puissance réactive', essentielle au maintien de la tension et à la prévention des coupures, rapporte GE Vernova dans son communiqué.



Ces machines, qui n'engendrent ni puissance mécanique ni puissance active, absorbent ou génèrent la puissance réactive afin de garantir la stabilité du réseau.



Pierre Marx, directeur de GE Vernova Power Conversion & Storage pour la région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique, souligne que l'usage croissant de ces condensateurs synchrones permet de limiter le recours à des turbines fonctionnant uniquement pour stabiliser le réseau, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles pour cet usage.







