GE Vernova: solution de stockage par batteries en conteneur

(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce le lancement du RESTORE DC Block, une solution conteneurisée de stockage d'énergie par batteries (BESS) offrant une capacité de 5 MWh et une durée de 2 à 8 heures.



Intégré au système FLEXRESERVOIR, cette solution vise à faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques.



Ses caractéristiques incluent 'une sécurité renforcée, une gestion thermique intelligente et une efficacité de conversion supérieure à 93 %', assure GE Vernova.



Conçu pour durer 25 ans, cette solution est 'adaptée à divers environnements et permet une installation flexible'.





