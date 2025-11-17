 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 122,97
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GE Vernova signe un accord pluriannuel de 'naming' avec le futur stade de soccer de Greenville
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 15:01






GE Vernova a annonce ce weekend la signature d'un accord pluriannuel pour devenir le sponsor du nom du nouveau stade des Greenville Triumph et Greenville Liberty, situé à BridgeWay Station (Mauldin, Caroline du Sud).

Ce futur GE Vernova Park accueillera ses premiers matchs en 2026, avec 4300 places assises et une capacité totale de 6300 spectateurs.

Scott Strazik, CEO de GE Vernova, affirme que ce partenariat renforce 'les liens avec la région' et s'inscrit dans la dynamique d'investissements locaux, incluant plus de 500 recrutements en 2025 et davantage prévus en 2026. Le stade accueillera également concerts, festivals et événements communautaires.

Le projet repose sur un partenariat public-privé avec la ville de Mauldin, l'État de Caroline du Sud, Greenville Pro Soccer et Hughes Investments. Plus tôt cette année, GE Vernova avait annoncé l'ajout de 650 emplois et 160 MUSD sur son site de Greenville.






Valeurs associées

GE VERNOVA
578,660 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 15:07 

    Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:01 

    La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    L'Ukraine acquiert 55 locomotives auprès d'Alstom pour 470 M EUR
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:54 

    Les chemins de fer ukrainiens ont acquis 55 locomotives auprès d' Alstom , un contrat de quelque 470 millions d'euros financé notamment par la BERD et la Banque mondiale, ont annoncé lundi le président de la République Emmanuel Macron et l'industriel. "Ces locomotives, ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: recul plus marqué que prévu du PIB au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:51 

    Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, secouée par les droits de douane américains, s'est contracté davantage que prévu au troisième trimestre, reculant de 0,5% par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation lundi du ministère de l'économie. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank