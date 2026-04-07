GE Vernova signe un accord avec AFRY pour le déploiement du petit réacteur modulaire BWRX-300
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 12:29
Cette collaboration devrait permettre aux industries suédoises de participer à des opportunités à forte valeur ajoutée liées au marché européen et mondial croissant des PMR.
En plus des travaux d'ingénierie, AFRY soutiendra également GVH dans le développement d'une demande de licence pour le BWRX-300 auprès de l'Autorité suédoise de la sécurité radiologique (SSM).
L'élan autour du BWRX-300 continue de croître à l'échelle mondiale. Le premier BWRX-300 est en construction sur le site d'Ontario Power Generation à Darlington au Canada, avec un achèvement prévu d'ici la fin de la décennie, ce qui en fera le premier petit réacteur modulaire du monde occidental.
" Cet accord reflète notre engagement à construire un écosystème industriel solide suédois et européen autour du BWRX-300, allant au-delà de la technologie des réacteurs pour permettre une collaboration à long terme, le développement local des capacités et la création de valeur régionale ", a déclaré Jason Cooper, PDG de GE Vernova Hitachi Nuclear Energy.
Valeurs associées
|897,145 USD
|NYSE
|-0,15%
A lire aussi
-
Le fonds américain Pershing Square, détenu par l'investisseur activiste Bill Ackman, a présenté une offre de rachat de 55 milliards d'euros pour s'emparer du géant de l'industrie musicale Universal Music Group (UMG), a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. Pershing ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 10H50 GMT, au 39e jour du conflit au Moyen-Orient: Le pétrole hésite, suspendu à l'ultimatum de Trump contre l'Iran Les cours du pétrole hésitent mardi, oscillant entre hausse et baisse à des niveaux ... Lire la suite
-
L'alerte est donnée par un des membres du directoire de la Banque centrale européenne, qui appelle à "faire la transition maintenant ou payer cher plus tard". Au coeur du coup de chaud mondial sur les cours du pétrole provoqué par la guerre au Moyen-Orient, un ... Lire la suite
-
(Au §6, bien lire que l'entité sera basée au Nevada et non pas qu'elle sera renommée "Nevada Corporation") Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, a proposé mardi de fusionner sa société d'acquisition, SPARC Holdings, avec Universal Music Group (UMG), en vue ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer