GE Vernova: signe plusieurs accords dans le nucléaire

(CercleFinance.com) - L'entreprise nucléaire de GE Vernova, GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), a signé une série de protocoles d'accord avec Aecon, AtkinsRéalis, Jacobs et Laing O'Rourke.



'Ces accords marquent une nouvelle étape dans le déploiement potentiel de la technologie BWRX-300 de GEH au Royaume-Uni, alors qu'elle continue de progresser dans le cadre du concours de sélection des petits réacteurs modulaires (SMR) en cours de Great British Nuclear (GBN)' indique le groupe.



Andy Champ, responsable national de GEH au Royaume-Uni, a déclaré : ' Des relations stratégiques comme celles-ci jettent de nouvelles bases pour le déploiement réussi de notre technologie BWRX-300 au Royaume-Uni. Ces protocoles d'accord soulignent notre volonté de travailler en étroite collaboration avec la chaîne d'approvisionnement nucléaire britannique au fur et à mesure que la concurrence des SMR progresse, ce qui peut jouer un rôle clé pour aider la Grande-Bretagne à devenir une superpuissance de l'énergie propre'.





