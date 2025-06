GE Vernova: se fixe de nouveaux objectifs de durabilité information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - GE Vernova a publié aujourd'hui son rapport de durabilité 2024. La société annonce avoir mis en service 31 GW de nouvelle capacité électrique en 2024, tout en réduisant ses émissions opérationnelles de 51 % par rapport à 2019.



L'entreprise s'est également fixée pour ambition de déployer 150 GW de capacité de production d'électricité d'ici 2030, dont 30 % dans les économies émergentes ou en développement.



Ces engagements s'inscrivent dans son cadre stratégique structuré autour de quatre axes : électrification, décarbonation, conservation des ressources et impact sociétal positif.



La société a également lancé son premier rapport sur les droits humains et renforcé la traçabilité réglementaire de ses produits avec un nouveau programme PLCC (Product Life Cycle Compliance).



GE Vernova poursuit ainsi son ambition d'être un acteur central de l'électrification bas carbone à l'échelle mondiale.





