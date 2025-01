GE Vernova: s'engage pour déployer un SMR aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que sa filiale GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) fait partie d'une coalition dirigée par Tennessee Valley Authority (TVA) visant à accélérer le déploiement du réacteur modulaire BWRX-300 aux États-Unis.



La coalition a soumis une demande de financement de 800 millions de dollars au programme SMR Generation III+ du Département de l'Énergie américain.



TVA prévoit de déployer ce réacteur sur le site de Clinch River, Tennessee, avec une mise en service commerciale prévue pour 2033 en cas de financement approuvé.



GEH indique également que Duke Energy soutient le développement de la technologie BWRX-300 et qu'American Electric Power envisage son déploiement dans l'Indiana.





