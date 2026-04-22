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GE Vernova revoit à la hausse ses prévisions de revenus annuels en raison de la demande de centres de données
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N a relevé mercredi ses prévisions de revenus annuels, la forte demande des centres de données ayant accéléré la croissance des commandes dans ses unités d'électricité et d'électrification.

La société prévoit désormais des revenus de 44,5 milliards à 45,5 milliards de dollars en 2026, contre une prévision antérieure de 44 milliards à 45 milliards de dollars.

Elle a enregistré 18,3 milliards de dollars de commandes au premier trimestre, soit une croissance organique de plus de 71 %.

Son unité d'électrification a enregistré un bénéfice de base de 528 millions de dollars, contre 205 millions de dollars il y a un an, tandis que l'unité de production d'énergie a affiché 811 millions de dollars, soit une hausse de près de 57 %.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que l'entreprise déclare un revenu annuel de 44,5 milliards de dollars en 2026, selon les données compilées par LSEG.

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