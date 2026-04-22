GE Vernova revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de marge bénéficiaire en raison de la demande de centres de données

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GE Vernova GEV.N a relevé mercredi ses prévisions annuelles dechiffre d'affaires et de marge bénéficiaire ajustée, aidée par la forte demande des centres de données pour ses équipements électriques.

Ses actions ont augmenté de 4,2 % dans les échanges de pré-marché.

La consommation d'électricité aux États-Unis, qui a atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, augmentera encore en 2026 et 2027 , selon l'Energy Information Administration, en partie alimentée par des centres de données gourmands en énergie dédiés aux technologies d'intelligence artificielle.

Scott Strazik, directeur général de GE Vernova ,a déclaré que la société s'attendait à atteindre un total d'au moins 110 gigawatts (GW) en carnet de commandes et en accords de réservation de créneaux horaires pour les turbines à gaz d'ici la fin de l'année .

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires de 44,5 à 45,5 milliards de dollars en 2026, alors qu'elle tablait auparavant sur un chiffre d'affaires de 44 à 45 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que GE Vernova déclare un chiffre d'affaires annuel de 44,5 milliards de dollars en 2026, selon les données compilées par LSEG.

La société a également prévu que la marge bénéficiaire de base ajustée pour 2026 se situerait entre 12 % et 14 %, contre 11 % à 13 % précédemment. Les analystes s'attendaient en moyenne à 13,7 %.

Elle a fait état de 18,3 milliards de dollars de commandes au premier trimestre, soit une augmentation de plus de 71 % sur le plan organique, grâce à la croissance de ses unités de production d'électricité, d'électrification et d'énergie éolienne.

L'unité d'électrification a enregistré un bénéfice de base de 528 millions de dollars, contre 205 millions de dollars il y a un an, tandis que l'unité de production d'électricité a enregistré 811 millions de dollars, soit une hausse de près de 57 %.

La société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a enregistré un bénéfice de base ajusté de 896 millions de dollars au cours des trois mois se terminant le 31 mars, alors que les analystes s'attendaient à ce qu'il atteigne 777,2 millions de dollars.