GE Vernova révise à la hausse ses prévisions pour 2026
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 15:02
Sur cet exercice 2025, l'Ebitda ajusté atteint les 3,2 MdsUSD avec une marge de 8,4%.
Le montant des commandes s'élèvent 59,3 MdsUSD, soit une hausse organique de 34%, portée par les équipements dans les divisions énergie et électrification, ainsi que par les services dans chaque division.
Le carnet de commandes a progressé également pour s'élever à 150,2 MdsUSD contre 119 MdsUSD en 2024.
Suite à la publication de ses résultats annuels, la multinationale spécialisée dans l'énergie a rehaussé ses objectifs pour l'année 2026. Elle vise désormais un chiffre d'affaires entre 44 et 45 MdsUSD contre 41-42 MdsUSD initialement.
Le free cash flow devrait se situer entre 5 et 5,5 MdsUSD (contre une fourchette précédente de 4,5-5 MdsUSD). Il s'élève à 3,7 MdsUSD en 2025.
La marge d'Ebitda ajusté est toujours attendue entre 11 et 13%.
En outre, GE Vernova a rehaussé ses prévisions pour 2028. L'objectif de chiffre d'affaires est désormais fixé à 56 MdsUSD au lieu de 52 MdsUSD avec une croissance organique dans le bas de la fourchette " teens " (autour de 11-13%).
Le flux de trésorerie cumulé (2025-2028) est désormais attendu à au moins 24 MdsUSD (contre 22 MdsUSD précédemment).
La marge d'Ebitda ajusté est toujours attendu à 20%.
Valeurs associées
|693,410 USD
|NYSE
|0,00%
