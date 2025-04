GE Vernova: répond à un appel d'offres sur les SMR information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 12:24









(CercleFinance.com) - GE Vernova indique que sa division nucléaire, GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), a soumis sa réponse finale à l'appel d'offres dans le cadre du concours britannique sur les petits réacteurs modulaires (SMR).



Son modèle BWRX-300, déjà en cours de développement au Canada avec Ontario Power Generation, est un réacteur de 10e génération fondé sur une technologie éprouvée.



GEH met en avant la simplicité, la sécurité et la capacité d'industrialisation de son design.



L'entreprise a récemment signé plusieurs protocoles d'accord avec des sociétés britanniques, renforçant sa chaîne d'approvisionnement locale.



Elle avait également reçu une subvention de 33,6 millions de livres en janvier 2024 pour soutenir le développement du BWRX-300 et entamer le processus d'évaluation de conception au Royaume-Uni.





