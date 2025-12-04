GE Vernova renforce sa présence en Roumanie avec un 2e parc éolien pour Greenvolt
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 14:14
GE Vernova annonce un accord avec Greenvolt Power pour équiper, installer et mettre en service 42 éoliennes terrestres de 6.1 MW-158 m destinées au parc éolien de Gurbanesti, dans le comté de C?l?ra?i.
Cette opération intervient après une première commande similaire pour le parc d'Ialomi?a, portant la capacité totale des deux projets à environ 500 MW, en soutien aux objectifs roumains d'augmentation des énergies renouvelables d'ici 2030.
La commande Gurbanesti a été enregistrée au quatrième trimestre 2025, avec des livraisons prévues dès 2026. Les deux parcs renforceront sensiblement la capacité éolienne de Greenvolt en Europe, soutiendront plusieurs centaines d'emplois en phase de construction et produiront l'équivalent de l'alimentation annuelle de plus de 110 000 foyers.
Gilan Sabatier, directeur commercial de l'activité Éolien terrestre pour les marchés internationaux, souligne que "cette nouvelle collaboration confirme la valeur que nos turbines de référence apportent aux clients en Roumanie et en Europe". GE Vernova rappelle disposer d'une base installée d'environ 57 000 turbines, représentant près de 120 GW de capacité mondiale.
Le titre gagne près de 1% en préouverture à New York.
Valeurs associées
|602,130 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Vladimir Poutine est arrivé jeudi en ami en Inde, pour une visite très attendue, dans le contexte des sanctions douanières imposées à New Delhi par Donald Trump en représailles à ses achats de pétrole russe. Le président russe, qui ne s'était plus rendu à New Delhi ... Lire la suite
-
Israël attendait jeudi le retour de la dépouille de son dernier otage dans la bande de Gaza, un policier tué au combat le jour de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, après la restitution du corps d'un ouvrier thaïlandais. La dépouille de Sudthisak Rinthalak, ... Lire la suite
-
"Don't look back in anger" ("Ne regarde pas en arrière avec colère") : le président allemand Frank-Walter Steinmeier a cité jeudi devant le Parlement de Westminster à Londres cette chanson du groupe Oasis pour affirmer que les rancunes nées du Brexit appartiennent ... Lire la suite
-
Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 120 $. L'analyste estime que la feuille de route de croissance est établie pour l'ensemble de l'activité avec une confiance claire jusqu'à l'exercice 2028 et au-delà. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer