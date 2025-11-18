GE Vernova remporte un contrat majeur pour une centrale à gaz en Pologne
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 11:33
Le futur site gazier doit fournir environ 1,2 GW au réseau polonais et réduire les émissions d'environ 60% par rapport au charbon. Le projet s'inscrit dans la Stratégie de Développement 2035 d'Enea, qui vise une baisse de 64% des émissions d'ici 2035 et la neutralité climatique en 2050.
GE Vernova fournira notamment turbines gaz et vapeur, générateurs et système de contrôle, avec une partie des équipements fabriquée en Pologne.
Cette commande porte le total des unités H-Class commandées à plus de 200.
A lire aussi
-
La compagnie espagnole Air Europa a annoncé mardi une commande pouvant atteindre 40 avions Airbus A350-900 pour "moderniser" sa flotte et "dynamiser" son offre avec l'Amérique latine. Les deux parties ont signé une lettre d'intention portant sur une commande ferme ... Lire la suite
-
Emirates annonce la signature d'un protocole d'accord avec Safran Seats pour implanter à Dubaï une unité de fabrication et d'assemblage de sièges, une première dans le secteur. Le site produira d'abord des sièges Affaires et Économie pour les programmes de rétrofit, ... Lire la suite
-
Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU a annoncé mardi que sur les quelque 318 millions de personnes qui auront besoin d'une aide alimentaire en 2026, l'ONU ne pourra au mieux qu'en aider un tiers environ, faute de financements suffisants. "Selon les Perspectives ... Lire la suite
-
Donald Trump reçoit mardi en grande pompe le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qu'il espère convaincre de normaliser les relations avec Israël, pour sa première visite à Washington depuis l'assassinat retentissant en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi. ... Lire la suite
