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GE Vernova remporte la 3e étape du projet Supernode BESS en Australie
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 14:12
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GE Vernova indique avoir été choisie par Quinbrook pour la 3e étape du projet Supernode Battery Energy Storage System (BESS), l'un des plus grands projets de stockage d'énergie par batteries d'Australie, dans l'État du Queensland.

À travers ce contrat, le groupe industriel américain fournira des technologies de conversion, de contrôle et d'intégration de l'énergie pour les trois étapes de ce vaste projet de stockage par batteries, situé à un point clé du réseau électrique du Queensland.

Les batteries stockent l'électricité lorsque l'offre est élevée et la renvoient au réseau lorsque la demande augmente ou que la production d'énergie renouvelable évolue, permettant de maintenir une alimentation électrique fiable tout en favorisant l'intégration d'une plus grande quantité d'énergie renouvelable dans le réseau.

Les étapes 1 et 2, qui utilisent la technologie de GE Vernova, sont désormais pleinement opérationnelles et comptent parmi les plus grandes installations de stockage d'énergie par batteries en exploitation sur le marché national australien de l'électricité.

L'étape 3 a déjà satisfait aux normes de performance des générateurs, une étape importante pour la connexion au réseau. Elle ajoutera 260 MW supplémentaires et 1 216 MWh de stockage sur quatre heures, portant l'ensemble du projet Supernode à 780 MW et 3 075 MWh sur un seul site.

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