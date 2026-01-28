 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GE Vernova relève ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N a relevé ses prévisions de revenus annuels mercredi, l'essor de la demande d'électricité des centres de données ayant entraîné une forte croissance des commandes dans ses unités d'électricité et d'électrification.

GE Vernova prévoit un chiffre d'affaires de 44 à 45 milliards de dollars en 2026, contre une prévision précédente de 41 à 42 milliards de dollars.

La société a fait état de 59,3 milliards de dollars de commandes au cours du trimestre, soit un bond de 34 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à la croissance de ses unités de production d'énergie et d'électrification.

Son unité d'électrification a déclaré un bénéfice de base de 505 millions de dollars, en hausse de 78,4 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'unité de production d'énergie a affiché 971 millions de dollars, soit une hausse de près de 20 %.

Les analystes s'attendent en moyenne à ce que l'entreprise déclare un revenu annuel de 41,97 milliards de dollars en 2026, selon les données compilées par LSEG.

Dividendes

Valeurs associées

GE VERNOVA
693,410 USD NYSE +4,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ASML est un rouage essentiel de l'économie mondiale, car les semi-conducteurs fabriqués à l'aide de ses machines alimentent tout, des smartphones aux missiles. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    ASML annonce un bond de son bénéfice 2025 mais 1.700 suppressions de postes
    information fournie par AFP 28.01.2026 12:42 

    Le géant néerlandais de la technologie ASML a affiché mercredi un bond de son bénéfice net en 2025 et de ses commandes au quatrième trimestre, faisant grimper son action en Bourse malgré l'annonce quasi-simultanée de la suppression de près de 1700 emplois. Le groupe ... Lire la suite

  • Des Israéliens assistent aux funérailles de l'otage Ran Gvili, à Meitar, le 28 janvier 2026 ( AFP / ilia yefimovich )
    Israël: funérailles nationales pour le dernier otage à Gaza
    information fournie par AFP 28.01.2026 12:35 

    Des drapeaux israéliens agités au passage du convoi militaire, dans un ultime hommage au policier Ran Gvili avant ses funérailles: Israël enterre mercredi son dernier otage détenu à Gaza, tournant une page traumatisante de son histoire. La cérémonie ouverte au ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:32 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,86% pour le Nasdaq .IXIC : * AMAZON

  • Zhang Youxia à Pékin, en Chine, le 4 mars 2025. ( AFP / PEDRO PARDO )
    Purge dans le haut commandement de l'armée chinoise : ce que l'on sait
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.01.2026 12:27 

    "Aucun autre général de l'Armée populaire de libération chinoise ne peut désormais se sentir en sécurité", estime un expert, même si l'impact sur l'armée dans son ensemble devrait être limité. Évincé et poursuivi. Le plus puissant général de Chine est tombé, dans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank