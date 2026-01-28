GE Vernova relève ses prévisions de recettes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N a relevé ses prévisions de revenus annuels mercredi, l'essor de la demande d'électricité des centres de données ayant entraîné une forte croissance des commandes dans ses unités d'électricité et d'électrification.

GE Vernova prévoit un chiffre d'affaires de 44 à 45 milliards de dollars en 2026, contre une prévision précédente de 41 à 42 milliards de dollars.

La société a fait état de 59,3 milliards de dollars de commandes au cours du trimestre, soit un bond de 34 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à la croissance de ses unités de production d'énergie et d'électrification.

Son unité d'électrification a déclaré un bénéfice de base de 505 millions de dollars, en hausse de 78,4 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'unité de production d'énergie a affiché 971 millions de dollars, soit une hausse de près de 20 %.

Les analystes s'attendent en moyenne à ce que l'entreprise déclare un revenu annuel de 41,97 milliards de dollars en 2026, selon les données compilées par LSEG.