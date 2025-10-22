GE Vernova réalise l'acquisition de la participation restante de 50 % de Prolec
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 15:36
L'accord accélérera la croissance du segment Electrification de GE Vernova, le segment à la croissance la plus rapide de l'entreprise, en étendant sa présence et son soutien en Amérique du Nord.
Cette acquisition accroît la capacité de GE Vernova pour servir ses clients nord-américains et mondiaux, à un moment où ces marchés connaissent une croissance rapide de la demande en partie en raison de la croissance des centres de données.
Prolec est l'un des principaux fournisseurs d'équipements de réseau, produisant des transformateurs sur sept sites de fabrication dans le monde, dont cinq aux États-Unis.
Scott Strazik, DG de GE Vernova a déclaré ' Cette acquisition s'aligne sur nos objectifs stratégiques et financiers et est également bénéfique pour nos clients en renforçant notre présence en Amérique du Nord, où la demande d'équipements de réseau augmente rapidement'.
Valeurs associées
|548,975 USD
|NYSE
|-6,19%
A lire aussi
-
Trente-sept personnes ont été arrêtées mercredi en Grèce soupçonnées d'être impliquées dans une fraude "massive et systématique" aux subventions agricoles de l'Union européenne, ainsi que "dans des activités de blanchiment d’argent", selon le Parquet européen. ... Lire la suite
-
Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), en plein essor, s'est vu accusé mercredi d'espionnage au profit de la Russie et d'autres Etats autoritaires, des adversaires politiques pointant du doigt des questions parlementaires "problématiques". ... Lire la suite
-
L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a estimé mercredi que la position dominante des écosystèmes d' Apple et Google sur les smartphones et tablettes justifiait de leur appliquer un cadre plus strict, qui pourrait les contraindre à ouvrir leurs plateformes. ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé mercredi en Suède une lettre d'intention pour l'achat de jusqu'à 150 avions de chasse Gripen, lors d'une tournée européenne visant à obtenir plus d'aide face à Moscou qui continue de bombarder le pays. Sur le plan ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer