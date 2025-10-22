 Aller au contenu principal
GE Vernova réaffirme ses prévisions après un 3ème trimestre robuste
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 14:27

GE Vernova a confirmé mercredi ses objectifs annuels après avoir fait état de 'solides' résultats au titre du troisième trimestre, marqués notamment par de robustes prises de commandes.

Le spécialiste américain de l'énergie indique que son chiffre d'affaires a progressé de 12% pour s'établir à 10 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, avec une croissance organique qui a atteint 10%.

'Notre trajectoire de croissance est en train d'accélérer et l'environnement de la demande pour nos équipements et nos services demeure porteurs avec des prises de commandes qui totalisent désormais 16 milliards de dollars depuis le début de l'année', s'est félicité son directeur général, Scott Strazik.

Hors éléments exceptionnels, le résultat opérationnel ajusté (Ebitda) ressort à 811 millions de dollars, contre 243 millions de dollars un an plus tôt, soit une marge de 8,1%.

Le flux de trésorerie disponible a cependant reculé à 732 millions de dollars, à comparer avec 968 millions à la fin septembre 2024.

Dans son communiqué, GE Vernova a confirmé ses objectifs annuel, anticipant un chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette allant de 36 à 37 milliards de dollars, une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée de 8% à 9% pour un 'free cash flow' compris entre trois et 3,5 milliards.

A Wall Street, le titre affichait des gains de 2,8% en préouverture dans le sillage de cette publication.




Valeurs associées

GE VERNOVA
585,220 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

