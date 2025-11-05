GE Vernova propose une bourse pour soutenir la formation technique en Malaisie
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 17:10
GE Vernova Foundation annonce une subvention de plus de 950 000 dollars à Assist International pour créer, sur trois ans, un programme de bourses techniques et professionnelles en Malaisie. Cette initiative, nommée GE Vernova Energy Industry Skills Scholarship, permettra à près de 500 étudiants et travailleurs d'accéder à deux certifications nationales dans des métiers à forte demande, soutenant la politique malaisienne National TVET Policy 2030. Le programme couvre frais de scolarité, outils, hébergement, repas et transport, afin d'éliminer les barrières financières à la formation. Selon Kristin Carvell, présidente de la Fondation, il s'agit d''équiper des centaines de participants avec les compétences nécessaires pour des emplois de qualité dans l'énergie de demain'. Assist International collaborera avec la Fédération des centres malaisiens de développement des compétences (FMSDC) pour renforcer la formation technique locale. Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de la National Energy Transition Roadmap, qui vise la neutralité carbone de la Malaisie d'ici 2050 et une main-d'oeuvre qualifiée pour la transition énergétique.
Valeurs associées
|559,180 USD
|NYSE
|+2,09%
