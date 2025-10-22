GE Vernova progresse après un bénéfice de base supérieur aux attentes au T3

22 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N sont en hausse de 2 % à 594 $ avant le marché

** La société dépasse les attentes de Wall Street pour le bénéfice de base du troisième trimestre, aidée par la forte performance de ses unités d'équipement d'énergie et d'électrification

** GEV affiche un Ebitda ajusté de 811 millions de dollars contre des estimations de 790,7 millions de dollars - données compilées par LSEG

** GEV réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025, qui devraient se situer dans la fourchette supérieure de 36 à 37 milliards de dollars

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 78% depuis le début de l'année