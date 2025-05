GE Vernova: modernise sa centrale de Sasol (Afrique du Sud) information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir modernisé sa centrale électrique de Sasol à Secunda, en Afrique du Sud.



Concrètement, l'opération a consisté à remplacer les précombusteurs par des combusteurs DLN1+ dotés d'un module d'alimentation en gaz, permettant d'optimiser le rendement de deux turbines 9E et de réduire les émissions de carbone.



Le projet a permis de diminuer les émissions de NOx de 75 %, de supprimer l'usage d'eau comme diluant (soit l'équivalent de 64 piscines olympiques économisées par turbine chaque année), d'abaisser les émissions de CO₂ de 10 000 tonnes par turbine, et d'espacer les cycles de maintenance, souligne GE.



' Ce projet illustre notre volonté d'électrifier le monde ', a résumé Joseph Anis, président de GE Vernova pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique.







