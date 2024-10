Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: modernisation d'une centrale électrique en Irak information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Mass Group Holding (MGH) et GE Vernova ont annoncé des avancées majeures dans la modernisation de la centrale électrique de Besmaya, la plus grande d'Irak (4,5 GW).



GE Vernova a terminé la Phase 1 de la mise à niveau des turbines à gaz 9F.04 et a lancé la Phase 2.



Un accord de services de huit ans a également été signé pour la Phase 3, équipée de quatre turbines supplémentaires.



Les améliorations de la Phase 1 ont augmenté l'efficacité et la flexibilité, réduisant les émissions de CO2 de 477 000 tonnes par an.



Le projet soutient la transition énergétique de l'Irak, en améliorant la production d'électricité et l'efficacité énergétique.







