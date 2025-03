GE Vernova: mise en service d'une centrale en Inde information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce la mise en service de la centrale électrique de Pulau Indah à environ 60 km de la capitale malaisienne Kuala Lumpur.



La nouvelle centrale de 1 200 mégawatts (MW) devrait produire l'équivalent de l'électricité nécessaire pour alimenter environ 2,5 millions de foyers en Malaisie.



La Malaisie a annoncé son objectif d'atteindre des émissions nettes nulles dès 2050 et continue d'affiner une stratégie de développement à long terme visant à réduire les émissions.



'Le gaz naturel est devenu une option de plus en plus populaire pour la production d'électricité en Malaisie en raison de sa disponibilité accrue et du fait qu'il émet moins de CO2 et d'autres polluants que le charbon' indique le groupe.



' Avec plus de 40 ans d'activité et la plus grande base de turbines à gaz installées dans le pays, GE Vernova est particulièrement qualifiée pour soutenir la transition énergétique de la Malaisie, tout en aidant à répondre à la demande croissante d'énergie dans le pays. ' a déclaré Ramesh Singaram, président et chef de la direction de GE Vernova pour l'Asie, Gas Power.





