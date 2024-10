Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: logiciel GridOS déployé dans l'ICC, au Bénin information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que son logiciel d'orchestration GridOS est déployé dans le Centre d'information et de coordination (ICC) à Abomey-Calavi, au Bénin, pour le Pool énergétique de l'Afrique de l'Ouest (WAPP).



Ce centre centralise les réseaux électriques de 14 pays de la CEDEAO, tels que le Bénin, le Ghana, et le Nigeria.



Cette étape clé vise à unifier le marché de l'énergie en Afrique de l'Ouest pour un réseau 'plus fiable et durable'.



Le logiciel GridOS permet une gestion optimisée des réseaux et facilite le commerce de l'électricité, souligne GE Vernova.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.