GE Vernova: le titre dopé par BofA, qui passe à l'achat

(CercleFinance.com) - GE Vernova prend plus de 6% en Bourse de New York mardi à la suite d'un relèvement de recommandation de Bank of America sur le spécialiste des infrastructures énergétiques.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indique être passé à l'achat sur le titre, contre 'neutre' jusqu'à présent, avec un objectif de cours amélioré de 200 à 300 dollars.



Afin de justifier sa décision, BofA explique que l'accélération de la demande d'électricité aux Etats-Unis va soutenir la croissance du marché des équipements et des services pour turbines à gaz au sein du secteur.



Dans ce contexte, l'analyste rehausse ses prévisions de résultats sur le groupe pour 2025 et 2026 pour les porter respectivement à 16% et 27% au-delà du consensus de marché.





