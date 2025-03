GE Vernova: lance une turbine à gaz mobile de 34 MW information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce le lancement du TM2500 DLE, une turbine à gaz aérodérivative mobile de 34 MW, offrant une efficacité accrue (jusqu'à 39 %) et des émissions réduites sans utiliser d'eau.



Conçue pour répondre aux besoins en énergie hors réseau, en urgence ou lors de catastrophes, cette centrale modulaire compacte peut être déployée en 30 jours et mise en service en cinq minutes.



Fonctionnant au gaz, au carburant liquide ou à un mélange d'hydrogène, elle garantit une flexibilité énergétique et une fiabilité éprouvée sur 140 millions d'heures de fonctionnement.





